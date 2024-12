Gabriela Serpa anuncia demanda contra 'urracos' de Magaly Medina: "Todo en manos de la justicia"

La actriz cómica Gabriela Serpa ha decidido tomar acciones legales contra los reporteros del programa de Magaly Medina, tras un incidente ocurrido en el podcast 'Puro Floro'. La artista condena los comentarios ofensivos y asegura que no tolerará ningún tipo de violencia.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Serpa expresó su firme postura ante la situación vivida el pasado 18 de diciembre de 2024. La actriz, acompañada de su abogado Elio Riera Garro, busca que se haga justicia ante lo que considera un ataque a su integridad y dignidad como mujer. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La modelo Gabriela Serpa ha decidido emprender acciones legales contra John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz, quienes son reporteros del programa de Magaly Medina. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la artista expresó su rechazo a los comentarios despectivos emitidos en el podcast Puro Floro, subrayando que "no podemos tolerar ningún tipo de violencia".

Gabriela Serpa anuncia demanda contra 'Puro Floro'

"Hago de conocimiento público que, luego de los eventos tan reprochables del pasado miércoles 18.12.2024 durante el desarrollo del stream Puro Floro, he decidido tomar las acciones legales respectivas; las cuales se encuentran a cargo del abogado Elio Riera Garro", empezó diciendo en su comunicado.

"No podemos tolerar ningún tipo de violencia contra la mujer. Agradezco todas las muestras de afecto y respaldo de las personas que me han brindado apoyo. A partir de la fecha, no brindaré más declaraciones sobre el tema, dejando todo en manos de la justicia a fin de que se proceda conforme a ley", acotó.