Magaly Medina destruye a sus 'Urracos' tras hacer llorar a Gabriela Serpa en su podcast: "Irresponsable"

La conductora Magaly Medina no se guardó nada al referirse a los recientes comentarios de su reportero Gianfranco Pérez, quien afirmó haber visto videos íntimos de Gabriela Serpa. Medina calificó la actitud de Pérez como "irresponsable y poco ética".

Durante su programa, Magaly enfatizó que el reportero no solo carecía de información veraz, sino que su comportamiento era comparable al de un "mono con metralleta". La conductora también aclaró que, a diferencia de su programa, donde hay un control riguroso, en los podcasts no siempre se mide lo que se dice. Te contamos más en la siguiente nota.

La conductora de televisión, Magaly Medina, expresó su opinión respecto a las críticas dirigidas a su reportero, Gianfranco Pérez, conductor del podcast 'Puro floro'. Este recibió reproches tras afirmar que había visto videos íntimos de Gabriela Serpa.

"Pero cuando están en un podcast, no tienen ese control y ahí, al igual que muchos, porque no son los únicos, no miden lo que dicen y no tienen ningún tipo de escrúpulos. Hablé con él y dice que no tiene ninguna información sobre eso, me parece que ha sido demasiado atrevido e irresponsable en decir una información que ni siquiera tiene, no hay ningún video íntimo", expresó.