Marco Zunino confesó su lucha contra la depresión desde hace años: "Sientes que a nadie le importas"

El reconocido actor Marco Zunino se abrió sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: su lucha contra la depresión, un mal con el que ha vivido durante muchos años. En una reciente entrevista en el podcast de Magaly Medina, Zunino confesó pormenores sobre cómo la enfermedad ha afectado su vida y cómo ha aprendido a convivir con ella.

Marco recordó que su primera gran depresión ocurrió cuando tenía solo 17 años. "A los 17 años tuve mi primera gran depresión, por la cual yo decidí ir al psicológico. A mí nadie me mandó. Yo dije: 'Yo necesito ayuda'. Y busqué un psicólogo" , confesó el actor.

A pesar de su juventud, Zunino tomó la decisión de buscar ayuda por su cuenta, un paso fundamental para enfrentar su enfermedad. A lo largo de la entrevista, Marco no dudó en contar lo doloroso que fue para él vivir con esta enfermedad.

"En el momento tú que estás así, tú sientes que a nadie le importas un c*r*j*. 'Te puedes morir y no va a pasar absolutamente nada', eso es lo que siente realmente. Cuando haces todo el trabajo que tanto tú como yo hemos hecho, reconoces que: 'Oye, esto no es real'. O sea, lo estoy sintiendo, estoy convencido, pero acuérdate que no es real", explicó, dejando en claro cómo la depresión puede distorsionar la realidad y hacernos sentir solos y vacíos.