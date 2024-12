Influencer podría perder la movilidad del brazo tras accidente durante un juego: "Me hueso se rompió en 3"

La vida de Jorge Iván Hernández Ramírez, conocido en redes sociales como Sonrixs, cambió drásticamente luego de un accidente ocurrido mientras jugaba 'Vencidas' con su familia. El popular tiktoker mexicano, famoso por su contenido humorístico y su relación con la canadiense Kim Migneault, compartió desde el hospital la dura noticia de que podría perder la movilidad de su brazo derecho.

El drama de Sonrixs

Todo sucedió durante un momento familiar, cuando participaba en este juego aparentemente inofensivo. Sin embargo, un movimiento inesperado rompió su hueso en tres partes. "Todo pasó tan rápido que aún no logro procesarlo. Nunca imaginé que algo tan cotidiano pudiera tener consecuencias tan graves ", confesó en un video publicado desde el hospital.

Sonrixs fue sometido a una cirugía de cinco horas en la que los médicos colocaron una placa y 11 tornillos en su brazo, desde el hombro hasta el codo. Durante el procedimiento, los especialistas descubrieron que su nervio radial, esencial para el movimiento de la mano, había sido aplastado.

Aunque no se rompió, quedó severamente afectado, y su recuperación es incierta. "Mi mano aún no se mueve. Los doctores me dijeron que la movilidad podría regresar o no. Es cuestión de tiempo, y eso es lo más difícil de aceptar", relató.

El influencer ha aprovechado esta experiencia para advertir a sus seguidores sobre los riesgos de juegos aparentemente inofensivos como 'Vencidas'. "Yo no lo sabía, y esto podría cambiar mi vida por completo", expresó.

Mientras enfrenta este difícil proceso, Sonrixs ha recibido el apoyo incondicional de sus fans, quienes han llenado sus redes con mensajes de ánimo y solidaridad. La comunidad sigue pendiente de su evolución, esperando noticias alentadoras sobre su recuperación.

¿Quién es Sonrixs?

Sonrixs, cuyo nombre real es Jorge Iván Hernández Ramírez, es un popular tiktoker mexicano conocido por su carisma, humor y contenido fresco en redes sociales. Ha conquistado a millones de seguidores gracias a sus videos llenos de creatividad y espontaneidad.

Además, su relación con la influencer canadiense Kim Migneault ha sido un aspecto destacado de su vida pública, cautivando a su audiencia con momentos románticos y divertidos. Sonrixs no solo es un creador de contenido, sino también una figura que conecta emocionalmente con su público, compartiendo tanto sus triunfos como los desafíos personales que enfrenta en su día a día.