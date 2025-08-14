Pareja es captada en comprometedora situación dentro de cementerio, mientras visitaban a un familiar

Un hecho insólito ha generado gran revuelo en la región Piura. Una pareja fue sorprendida en una situación comprometedora dentro del cementerio de Tablazo, ubicado en el distrito de La Unión. El incidente quedó registrado en un video que rápidamente se difundió en redes sociales.

Pareja es captada en situación comprometedora dentro de cementerio

La grabación fue realizada por Martha H., una visitante que paseaba por el campo santo a finales de julio. Según su testimonio a medios locales, mientras caminaba llegó a una zona cercada por rejas y escuchó ruidos extraños, por lo que decidió grabar, encontrándose con la inesperada escena junto a varias lápidas.

El clip comenzó a circular en redes sociales y, en cuestión de semanas, se volvió viral. Usuarios de distintas plataformas reaccionaron con sorpresa y comentarios divididos. Mientras algunos optaron por bromear, otros expresaron su rechazo y condenaron el hecho, considerándolo una falta de respeto hacia un espacio sagrado.

En medios locales se ha resaltado que el cementerio de Tablazo es un lugar donde descansan cientos de personas, en su mayoría de familias humildes. Este tipo de conductas, según señalaron vecinos, no solo ofenden la memoria de los difuntos, sino que también afectan la tranquilidad de quienes visitan el lugar para rendir homenaje a sus seres queridos.

Reacción de los internautas

Las autoridades del distrito de La Unión aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, pero pobladores han solicitado mayor control en el ingreso al cementerio. Mientras tanto, el video sigue sumando reproducciones y comentarios, manteniendo el debate sobre el respeto y el comportamiento en espacios públicos destinados al descanso eterno.

"Es una falta de respeto venirse enfrente de los que ya se fueron", "La señora no respeta la privacidad", "La señora que tiene 10 hijos:", "Los comentarios de ustedes son lo máximo. Gracias por existir", "El muerto al pozo y el vivo al gozo", "Qué falta de respeto", se lee en comentarios.

Cabe resaltar que en septiembre del 2024, TV Noticias informó que en el cementerio Cristo Resucitado de Tablazo Sur, se encontraron indicios de rituales de brujería en tumbas de difuntos, lo que ha generado preocupación y alarma entre familiares y autoridades.

Es así que, el caso ha causado indignación y sorpresa entre los pobladores de La Unión. Mientras el video sigue circulando en redes, persiste el llamado a respetar los espacios sagrados y a reforzar la vigilancia en el cementerio de Tablazo.