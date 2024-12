Actor cómico Nabito se pronuncia tras ser dado alta: "Nuevamente es el mismo diagnóstico, ELA"

El querido cómico Jhon Sandoval, mejor conocido como "Nabito", abrió su corazón después de haber sido dado de alta tras una serie de exámenes médicos. Aunque los resultados aún están por definirse, el humorista sigue adelante con su lucha contra una enfermedad que le fue diagnosticada hace varios años.

Nabito, quien ha mantenido su ánimo intacto durante su batalla con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se mostró firme en su deseo de seguir luchando. A pesar de los malos pronósticos iniciales, donde le dijeron que tenía solo seis meses de vida, "Nabito" sigue sorprendiéndose por su capacidad de resistencia.

El cómico explicó que, aunque la enfermedad es progresiva y aún no existe un tratamiento efectivo, sigue luchando con todo.

"Esta enfermedad que yo tengo, no es muy conocida aquí, pero avanza. Es progresiva, me han hecho más estudios. Creo que me han hecho más estudios que un alienígena (risas)", bromeó, dejando claro que, a pesar de los momentos difíciles, su actitud positiva sigue siendo su mayor fortaleza. "Sangre por acá, sangre por allá, pero esperando una buena noticia, pero nuevamente es el mismo diagnóstico. Yo tenía un diagnóstico de Mogrovejo, que era 'ELA'", contó.