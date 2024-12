Jefferson Farfán y su dura confesión sobre la relación con su padre: "Sigo esperando mi tarro de leche"

Jefferson Farfán es recordado no solo por sus logros deportivos, como llevar a la selección peruana a un mundial después de 36 años, sino también por su inspiradora historia de vida ya que tuvo una infancia dura y recientemente habló sobre el rol que su padre tuvo durante su niñez.

Recordemos que aunque su trayectoria profesional es ampliamente conocida, su vida personal sigue generando gran interés, especialmente su relación con su padre, quien pocas veces ha sido visto junto al futbolista a diferencia de su madre, doña Charo.

En una reciente entrevista con El Comercio, Farfán reveló aspectos poco explorados de su infancia, marcada por dificultades económicas y la ausencia de apoyo paterno. Según el exjugador, su madre fue su mayor pilar, enfrentándose sola a la falta de víveres para sacar adelante a su familia.