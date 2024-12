Vasco Madueño revela que perdonó a su padre Guillermo Dávila tras emotivo reencuentro en concierto: "Solo quería darme la sorpresa"

Vasco Madueño vivió un momento lleno de emoción y sorpresas en su reciente concierto benéfico, organizado para recaudar fondos para su madre, Jessica Madueño, quien enfrenta una dura lucha contra el cáncer. Lo que nadie esperaba fue la aparición de su padre, el cantante Guillermo Dávila, quien se unió a él en el escenario, dejando un recuerdo inolvidable para él y su familia.

Un inesperado reencuentro familiar

El joven cantante Vasco Madueño fue entrevistado por La Banda del Chino, donde compartió cómo vivió la sorpresa de ver a su padre Guillermo Dávila en el escenario.

"No me imaginé, a mí ya me había dicho que no podía ir, disculpa. Pero realmente, sí, solo que quería darme la sorpresa... Fue muy bonito, por supuesto. Fue algo muy hermoso, muy emotivo para mí", señaló Vasco.

Vasco explicó que, a pesar de las dificultades logísticas, su padre logró llegar al evento en un gesto que para él significó mucho.

Jessica Madueño, emocionada al ver a su hijo y exesposo juntos

La madre de Vasco, Jessica Madueño, también vivió este momento con gran emoción. Según Vasco, ella se mostró feliz y tranquila al ver que tanto él como su padre estaban bien y disfrutaban de una relación armoniosa.

"Mi madre realmente lo que ella quiere, lo que a ella le puede dar más paz es que esté bien con él, que tengamos una bonita relación. Para ella fue algo muy emotivo, le ha dado mucha paz el hecho de vernos juntos en el escenario, sobre todo el abrazo", comentó Vasco sobre la reacción de su madre.

El perdón de Vasco hacia su padre

El momento más esperado por los seguidores de Vasco fue saber si él había perdonado a su padre por los desacuerdos que tuvieron en el pasado.

Con mucha sinceridad, Vasco no dudó en afirmar: "Sí, por supuesto. Ni siquiera se tiene que conversar. Eso lo tenemos ya muy instaurado en el corazón los dos".

Para Vasco, no fue necesario un largo proceso de conversación para sanar las viejas heridas, ya que ambos saben que están ahí para apoyarse mutuamente.

El joven cantante, visiblemente emocionado, añadió: "Me siento muy realizado, pero lo que más siento es ligereza, como si hubiera sacado un gran peso de encima. Ha sido algo maravilloso". Estas palabras reflejan lo importante que fue este reencuentro no solo para él, sino también para su familia.

Un nuevo comienzo para Vasco Madueño y su familia

Este reencuentro en el concierto benéfico de Vasco Madueño no solo fue una oportunidad para recaudar fondos y apoyar a su madre, sino también para sanar y fortalecer los lazos familiares. Vasco, en una entrevista para "Magaly TV La Firme", aprovechó el momento para hablar sobre el alivio que siente al haber perdonado a su padre, lo que le ha permitido liberarse de un peso emocional importante.

"Hoy me he liberado de un gran peso que estaba cargando en mi espalda", expresó Vasco, dejando claro que este es un nuevo capítulo en su vida.

El cantante también aprovechó para resaltar lo positivo de este momento que vivió en compañía de sus padres: Guillermo Dávila y Jessica Madueño.

"Es como una tormenta que sacude un barco, uno siempre queda un poco mareado por la sacudida. Pero uno tiene que buscar la forma de estabilizarse para apreciar la calma. Yo estoy en esa etapa".

Este emotivo reencuentro con su padre representa un nuevo comienzo para Vasco Madueño. Lo que comenzó como una sorpresa en un concierto benéfico se transformó en una experiencia de sanación y reconciliación para él y su familia. Con un corazón más ligero y renovado, Vasco continúa su camino, ahora con el apoyo y la paz de haber perdonado a su padre y fortalecido su relación con él.