José Zafra, diseñador peruano del vestido de la Miss Universo 2024, compartió su colección exclusiva en "Magaly TV La Firme"

El diseñador peruano José Zafra, reconocido por vestir a destacadas reinas de belleza a nivel internacional, fue invitado al programa "Magaly TV La Firme", donde habló sobre su trayectoria en la moda y presentó su impactante colección de vestidos. Entre sus logros más memorables, destacó el diseño del vestido que lució Victoria Kjaer durante su coronación como Miss Universo 2024, un momento que marcó su carrera.

José Zafra reveló cómo llegó a vestir a la Miss Universo 2024. Fue la directora del certamen Miss Dinamarca quien, después de revisar su trabajo en Instagram, lo contactó.

Al recibir este reconocimiento internacional, el diseñador comentó emocionado que le sorprendió que lo contacten desde Dinamarca.

Luciana Fuster y sus impresionantes vestidos de Zafra. Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando Zafra mostró algunos de sus vestidos más emblemáticos. Uno de ellos fue el que Luciana Fuster usó para ganar Miss Grand Perú.

Otro vestido que causó sensación fue el que Zafra presentó en Nueva York. Con transparencias y su característico estilo de cortes en "V", Zafra explicó más a detalle.

Los diseños de Zafra no solo son visualmente deslumbrantes, sino que también están pensados para estilizar la figura de quien los lleva. Cuando Magaly preguntó a Zafra sobre la comodidad de sus vestidos, el diseñador explicó que piensa en ello.

Esto garantiza que las reinas no solo se vean bien, sino que también puedan moverse con libertad durante las competiciones. Por último mostró un sastre amarillo que usó la Miss Dinamarca, Zafra comentó que todos los diseños fueron pensados en ella.

La experiencia con Miss Dinamarca: un agradecimiento especial. Zafra también compartió una experiencia especial con la Miss Dinamarca. Recordó que, al conocerla personalmente, recibió una cálida felicitación.

"Me dijo: 'Mira este es tu vestido, gracias por todos los outfits maravillosos que me has hecho'. Me encanta toda tu ropa", declaró. Este tipo de reconocimiento es lo que hace tan gratificante el trabajo de un diseñador como Zafra.