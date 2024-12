¡Qué roche! 'Curwen' confiesa que terminó ignorado tras invitar a Gabriela Serpa a salir

La actriz cómica Gabriela Serpa parece que ha conquistado a muchas personas con su belleza. Hace casi dos semanas atrás, estuvo en coqueteos con el youtuber Curwen en el programa 'Habla Good'. Ahora parece que habría sido un show porque el creador de contenido afirmó que ni leyeron su mensaje.

Víctor Caballero, conocido como Curwen, es un youtuber que la viene rompiendo en streaming donde conversa con varios compañeros sobre las noticias actuales en el Perú. En una edición pasada, la modelo Gabriela Serpa estuvo en su programa donde estuvo en coqueteos con el youtuber e incluso, acordaron a que la invitará a salir.

En su último programa, Curwen reveló que la actriz cómica no le respondió a sus mensajes directamente en sus redes. Durante el streaming 'Habla Good' expresó que le dedicó unas palabras hace unos días para invitarla a salir y tomar un café, pero que no le había ni leído y quedó ignorado hasta aquel día.

"¿Por qué no me respondes el Instagram, pues Gabriela? Le agradecí por la buena onda y le dije que yo hablaba en serio al decirle que me gustaría invitarla a tomar un café. Bueno fuera que me hubiera dejado en visto, me ha dejado en no visto", expresó.