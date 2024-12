Influencer venezolana revela que John Kelvin la denigró por haberlo rechazado: "Su peor versión"

John Kelvin se ha convertido en noticia en las últimas semanas nuevamente por estar involucrado en violencia, agresiones y consumo de productor ilícitos. Ahora, una joven venezolana expuso al cantante, debido a que tras rechazarlo decidió denigrarla.

Liumary Veronica es una venezolana modelo de Only Fans que compartió un video en sus redes sociales donde habló de John Kelvin y se volvió viral. Es ahí donde la joven resalta el tipo de hombre que sería el artista de cumbia, mostrando cómo la trató para conquistarla y cuando lo rechazó, la denigró.

"Quiero demostrar como un hombre, cuando lo rechazas, puede sacar su peor versión o lo que realmente es. Ojo, hay hombres que les dices que no quieres nada con ellos y son super caballerosos, pero este es el tipo que agreden. Me comenzó a seguir. Yo solo sabía de él lo que había visto en las noticias. Sin embargo, nunca entablé una conversación de gileos, por así decirlo, con él. Solo me respondía las historias", expresó.

Luego, la venezolana mostró la conversación donde se puede ver como el cantante John Kelvin trató de invitarla a varios lugares y comentaba sus publicaciones. Tras rechazarlo, el artista inició dando calificativos sobre su nacionalidad y expresando que solo sirve para negocio.

"Chama, me gustas, pero no eres la mejor. Gracias. Si deseas hablar conmigo, llámame. Sin miedo [...] Aprovecha en comer rico en mi país. Tranquila, la belleza no dura para siempre. Vive y disfruta. Mujeres hay muchas, no eres la única. Solo vive y come rico en mi país. No soy tu fan por si acaso, solo deseaba hacer negocio. No te confundas. Para negocio sirves, nada más, chamita, arepita", fue lo escrito por John Kelvin en los chats.