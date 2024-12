Micheille Soifer defiende su relación con Gleyson Reñé: "No necesito que nadie me pague nada"

Micheille Soifer no se deja influenciar por las opiniones ajenas ni por las críticas sobre su vida amorosa. En una reciente entrevista con "Amor y Fuego", la cantante y chica reality aclaró que su relación con Gleyson Reñé no está motivada por el dinero ni por las expectativas sociales.

Micheille Soifer aclara su visión sobre el amor

Micheille Soifer ha dejado claro que su relación con Gleyson Reñé no se basa en el dinero ni en lo que los demás piensen. En una entrevista con "Amor y Fuego", la cantante y chica reality aprovechó la ocasión para hablar de su vida amorosa y sus decisiones personales.

Cuando se le preguntó sobre sus antiguas declaraciones en las que afirmaba que "no se metería con más extranjeros", Micheille aclaró que nunca tuvo un "prototipo" de pareja y que su única preocupación es ser feliz.

"En realidad no tengo ningún prototipo. Es como yo me sienta contenta y es mi vida. Mientras me sienta feliz está bien", explicó.

En cuanto a las expectativas que algunos tienen sobre cómo debe ser su pareja, la cantante fue tajante en su respuesta.

"Tienes que estar con alguien que te guste, que te haga feliz. Porque esas apariencias de que la pareja perfecta, de que el hombre perfecto porque es empresario. ¡Dios mío! Te pone los cuernos y no te das cuenta", reflexionó.

Micheille también señaló que no está interesada en que su pareja la resuelva económicamente. Esto es relación a las críticas que dicen que sus antiguas parejas son "cargacarteras", es decir, no hacen mucho.

"Yo no necesito que nadie me pague nada, ni me resuelva nada", afirmó con firmeza, dejando claro que su relación con Gleyson no tiene que ver con intereses materiales.

Gigi Mitre y Peluchín analizan relaciones de Micheille

Tras las declaraciones de la cantante, Gigi Mitre, una de las conductoras de "Amor y Fuego", comentó sobre el patrón de parejas de Micheille, sugiriendo que la cantante tiene una preferencia por los extranjeros, cantantes y personas conocidas que viven en Perú, pero que no sobresalen tanto como ella.

"Extranjeros, cantantes, que viven en Perú, que sean conocidos, pero que no sobresalen como ella. Ese es el perfil de ella. Parece que a ella le gusta como proteger. ¿No es raro?", comentó Gigi.

Por otro lado, Rodrigo González, conocido como Peluchín, también se refirió a la situación de Micheille. Según él, la cantante siempre termina siendo traicionada por las personas con las que se involucra, a pesar de sus buenas intenciones

"Lo que me da pena es que Micheille tiene buenas intenciones, no sé, le da pena, se ha enamorado, le da igual, es generosa, o no sé por qué lo hará, pero siempre le pasa lo mismo. No le importa que ella maneje la relación en todo sentido, sino que le salen malagradecidos, cobran por hablar mal de ella", comentó Peluchín. También añadió que Micheille "merece mejores hombres de los que ella elige".

Micheille Soifer continúa siendo firme en sus decisiones y prefiere seguir adelante con su vida personal y su relación, sin dejarse influenciar por los comentarios de los demás.