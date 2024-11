Micheille Soifer se pronuncia después que Magaly la mande al psicólogo: "Es mi madrina, me tiene cariño"

Micheille Soifer respondió con humor a las críticas de Magaly Medina, quien le recomendó ir al psicólogo tras referirse a ella como su "madrina." La participante de Esto es Guerra explicó que usa ese apodo porque siente que Magaly "se preocupa" por su relación con Gleyson Reñé, señalando que la conductora "siempre está pendiente" de su vida amorosa.

Soifer restó importancia a los comentarios de Magaly, explicando que comprende su trabajo en la televisión y que le causan gracia sus opiniones, por lo que no las toma a mal y por el contrario, le parecen divertidos ya que ella está segura de la relación que tiene con Gley.

"Es Magaly... contra ella no tengo nada. Entiendo su trabajo y me causan gracia sus comentarios", comentó la cantante, dejando claro que no le afecta la crítica de la conductora de espectáculos.