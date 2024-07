Carlos Álvarez confiesa que canales lo botaron: "Por mi humor político"

El humorista Carlos Álvarez brindó una entrevista para el diario El Trome donde relató diversos episodios de su vida en el pasado y recalcó que su humor político siempre ha sido un motivo de incomodidad para algunas personas.

El querido cómico cumple 41 años de carrera artística y asegura que desde muy pequeño sentía que tenía ese don de imitar y hacer reír al público.

El reconocido comediante Carlos Álvarez confesó que no todo el tiempo su vida artística ha sido un éxito ya que en sus inicios le costó mucho ganarse un lugar en este gran mundo humorístico.

Como se recuerda la popularidad de Álvarez inició con su participación en el famoso programa 'Trampolín a la fama' el cuál fue una vitrina para hacerse conocido por el resto de los años.

Sin embargo, el comediante relata que ha tenido momentos bastante difíciles con su carrera artística debido a que el tipo de humor político que él compartía no era de agrado de todos.

"He estado en casi todos los canales y creo que el momento más difícil o triste fue cuando me votaban por mi amor político. Han votado como de cuatro canales y no tengo vergüenza en decirlo", dijo inicialmente el comediante.