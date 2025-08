Magaly admite que no saluda a todos y habría lanzado dardo a Ely Yutronic: "Debutante figuretti de TV"

¡Polémica! Magaly Medina decidió entrevistarse a sí misma en su pódcast y soltar varias verdades que han dado qué hablar, sobre todo por su relación con otros personajes de la televisión. Mientras confesaba que no saluda a todo el mundo, habría mandado un dardo a Ely Yutronic. ¿Qué dijo? Te contamos.

Magaly no saluda a todos y habría lanzado indirecta a Ely Yutronic

Magaly Medina volvió a ser tema de conversación luego de lanzar fuertes declaraciones en su pódcast. Esta vez, la popular conductora decidió entrevistarse a sí misma para aclarar varios rumores sobre su comportamiento en el canal y habría terminado lanzando tremenda indirecta.

Durante la conversación, la 'Urraca' reconoció que no suele saludar a todo el mundo. Eso sí, dejó claro que sí es respetuosa con el personal que trabaja tras cámaras.

"Si es cierto que soy una malcriada que no saludo a nadie, cierto. Saludo a la persona que está limpiando el piso, saludo al técnico, al camarógrafo, a la gente de técnica, a los seguridades del canal, a todos los trabajadores del canal los saludo con mucho respeto", afirmó Magaly.

Sin embargo, cuando se trata de otros personajes de la televisión, la historia cambia. La periodista fue tajante y dijo que no piensa saludar a alguien solo por cortesía, especialmente si no lo conoce o no le agrada.

¿Indirecta a Ely Yutronic?

En una parte del pódcast, Magaly lanzó una frase que muchos tomaron como una indirecta para Ely Yutronic, con quien ha tenido roces desde hace varios meses.

"¿Saludo a alguna nueva debutante figuretti de televisión? Por supuesto que no la saludo. ¿Por qué los tengo que saludar si no la conozco? ¿O sea me cruzo con ella y tengo que decirle buenos días? No me da la gana y si no me caes, peor aún, no te saludo nada", soltó sin filtros.

Como se recuerda, Ely Yutronic comentó en una entrevista que Magaly no le respondía el saludo. Además, tras un reportaje de la 'Urraca' sobre el pasado de la periodista, la relación entre ambas quedó más tensa que nunca.

"Si te duele, es tu problema"

Magaly siguió lanzando frases duras, dejando en claro que no le importa lo que los demás piensen de su actitud.

"Puedo entrar al ascensor contigo, puedo mirar el techo, mirarte como si no estuvieras y te ignoro, o sea te ignoro. Si eso te duele no es mi problema, es tu problema", agregó.

Estas palabras habrían sido un claro mensaje para Ely, aunque la conductora en ningún momento la mencionó directamente. Sin embargo, las pistas son bastante evidentes.

El canal dividido. Desde que, en "Magaly TV La Firme", se emitió el reportaje sobre el pasado de Ely Yutronic, la relación entre ambas se quebró. Incluso, algunos aseguran que el ambiente laboral en el canal estaría dividido por este conflicto.

Magaly Medina no tiene problema en admitir que no saluda a todo el mundo. En su pódcast dejó claro que solo muestra respeto a quienes realmente lo merecen. Aunque no dijo nombres, sus palabras habrían estado dirigidas a Ely Yutronic, con quien mantiene una tensa relación desde hace meses.