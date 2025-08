Magaly se someterá a costosa y compleja cirugía estética en el rostro: "Me cotizaron 142 mil dólares"

Magaly Medina sorprendió al entrevistarse a sí misma en la más reciente edición de su podcast. En medio de lo que pareció ser una conversación consigo misma, la conductora reveló que piensa someterse a su primera cirugía estética en el rostro después de varios años, pero lo que más resaltó fue el exorbitante costo del procedimiento.

La esposa de Alfredo Zambrano hizo hincapié en que su rostro es parte vital de su imagen y de su trabajo, por lo que ha esperado demasiado tiempo para finalmente someterse a una cirugía estética, ya que antes no se atrevía por miedo a un mal resultado.

"No podría exponerme a que una operación me quede mal. Quiero que sea natural, que quede bien, quiero sentirme en confianza si me voy a operar. Yo creo que me he preparado todos estos años para llegar a los 60 y hacerme mi primer lifting facial", reveló Medina.