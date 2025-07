Magaly arremete contra Mario Irivarren y Onelia Molina por presunto viaje juntos: "Como clandestinos"

Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de hablar de Mario Irivarren y Onelia Molina, quienes han estado más cerca que nunca tras su separación. Y es que los chicos reality habrían viajado juntos pese a haber dicho que su relación ya era parte del pasado. La 'Urraca' fue directa y lanzó un mensaje con doble filo, dejando entrever que la reconciliación sería real, pero escondida.

Durante su programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina comentó con ironía sobre un presunto reencuentro entre Mario Irivarren y Onelia Molina por Fiestas Patrias.

"No sé cómo serán en estas fiestas, en estos días, de Fiestas Patrias... de repente viajaron juntos, de repente se han visto como clandestinos" , dijo sin filtro.

Magaly siguió con sus comentarios, apuntando especialmente a Mario Irivarren, quien suele ser muy reservado con su vida sentimental.

"Han visto cómo Mario no quiere que nadie lo fotografíe, no quiere que nadie vea con quién se junta, duerme o quién entra a su casa", agregó, dejando en claro que no le cree nada.