Korina Rivadeneira sorprende al cerrar sus redes tras críticas por sentencia a bailarín

La polémica en torno a Korina Rivadeneira no se detiene. Tras la sentencia contra el bailarín Attila Vajda Zoltan, quien recibió dos años y seis meses de prisión suspendida por tocamientos indebidos, la modelo venezolana se convirtió en tendencia nuevamente, esta vez por su sorpresiva desaparición de las redes sociales y por anunciar el destino del dinero que recibirá como reparación civil.

Luego de conocerse la resolución judicial, Korina Rivadeneira decidió cerrar su cuenta oficial de Instagram. La drástica medida habría sido motivada por la avalancha de comentarios en su contra, generados tras la rapidez con la que se resolvió su caso en comparación con otros procesos similares, en los que las víctimas esperan años por una sentencia.

Según informaron del conductor de "Amor y Fuego", Rodrigo Gónzalez, en un inicio la modelo solo había restringido los comentarios de sus publicaciones. Sin embargo, horas más tarde, optó por desactivar completamente su cuenta.

La decisión generó diversas reacciones, ya que muchos usuarios consideraron injusta la velocidad con la que se llegó a un fallo, en contraste con otros casos similares que aún siguen sin sentencia.

Pese al revuelo, Korina también sorprendió al anunciar qué hará con los S/ 10 mil que recibirá como reparación civil. Mediante un mensaje publicado en su cuenta antes de cerrarla, reveló que destinará el monto íntegro a una organización que brinda apoyo a mujeres víctimas de violencia

"Ese dinero no me hace sentir mejor, no borra lo vivido, no repara lo que me pasó (...) Si esto puede ayudar a que alguien más reciba apoyo, contención o justicia, entonces vale la pena hacerlo", explicó.