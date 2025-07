Bailarín húngaro se disculpa con Korina Rivadeneira tras recibir prisión suspendida: "Lo siento por todo"

El Poder Judicial dictó una sentencia de dos años y seis meses de prisión suspendida contra Attila Vajda Zoltan, ciudadano húngaro acusado de sobrepasarse con la modelo, Korina Rivadeneira durante una función del espectáculo "Dioses del Circo". Tras conocer el fallo, el acusado se pronunció brevemente ante la prensa que lo esperaba a la salida de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Visiblemente afectado y acompañado de su abogada, Vajda Zoltan se dirigió a los medios antes de subir al vehículo que lo trasladaría. "¡Lo siento por todo!", expresó en un español limitado, mostrando arrepentimiento por lo sucedido en el show. Aunque no domina el idioma, su defensa aseguró que entendió la gravedad de los hechos.

Su abogada aclaró que el ciudadano extranjero permanecerá en el país hasta culminar su contrato con el circo, lo cual ocurriría el próximo mes. Durante la audiencia, además, el juez ordenó el pago de 10 mil soles como reparación civil a favor de la agraviada.

Además, durante su audiencia, la traductora del acusado leyó un mensaje de disculpa donde Vajda reconoció su responsabilidad y mostró su arrepentimiento.

"Aprovecha esta oportunidad para pedir mil disculpas y expresar lo profundamente arrepentido que está con la agraviada", manifestó la intérprete. Asimismo, subrayó que lo ocurrido no fue premeditado ni intencional, aunque aceptó que sus actos fueron inapropiados.

Horas después de conocerse la sentencia, Korina Rivadeneira compartió su sentir a través de un comunicado. Para la actriz, resultó irónico que recién en la audiencia el implicado haya mostrado arrepentimiento, cuando desde un inicio solo pedía una disculpa.

"Durante la sentencia este hombre llora pidiéndome disculpas por lo que hizo y por cómo me hizo sentir, es irónico porque en un inicio lo único que yo pedía era que se disculpen conmigo por lo que hicieron TODOS ELLOS", escribió, haciendo referencia al entorno del circo.

Korina también confesó que la escena la conmovió. Ver a Vajda Zoltan entre lágrimas y con temor a no poder volver a ver a su hija la hizo reflexionar.

"No puedo evitar pensar en él; estando en un país donde no hablan su lengua, enmarrocado con miedo de no ver a su hija en quien sabe cuanto tiempo, pensando en el dinero que tiene que pagar y en lo solo que debe sentirse (...) Sé perfectamente que esto le va a servir como lección para que jamás vuelva a actuar como un gorila pedante que hace lo que se le da la gana con una mujer, que a las personas se les respeta. Acepto las valientes palabras de disculpas con mucho agradecimiento", agregó.