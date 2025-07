Mariella Zanetti revela que llegó a ganar 16 MIL DÓLARES por día: "Hacía shows de 45 minutos"

Mariella Zanetti se presentó en El valor de la verdad por segunda vez y, en una de las preguntas, confesó que llegó a ganar 16,000 dólares por día cuando era una de las vedettes más cotizadas del medio artístico. La actriz cómica indicó que su trabajo no era sencillo, ya que empezaba desde tempranas horas de la mañana y terminaba muy tarde, pues tenía varios shows.

Mariella contó que hubo épocas en las que grandes empresas la contrataban para hacer activaciones en la mañana, por lo que comenzaba a trabajar desde las 4:00 a. m. Por cada presentación de aproximadamente 45 minutos, ganaba 2,000 dólares.

Sin embargo, su día no terminaba allí, ya que en ese tiempo también se pusieron de moda los almuerzos en los night clubs, y ella era una de las artistas más solicitadas en ese tipo de eventos. Allí también se presentaba junto a un bailarín para dar un show de aproximadamente una hora y se retiraba con otros 1,500 dólares en el bolsillo.

Mariella señaló que esa fue su época de oro, pero no todo era color de rosa, ya que en más de una oportunidad le hicieron propuestas indecentes. Según dijo, algunas conocidas actuaban como intermediarias para decirle que había personas dispuestas a pagar lo que sea por pasar una noche con ella.

"Por ahí, una vez, alguien me dijo: 'Tú pon el precio, y fulano quiere estar contigo'. No hay forma. Yo soy muy cobarde para eso. Nunca me lo iban a hacer de frente porque yo le metía un puñete entre las cejas. (...) Yo ganaba tan bien que no tenía esa necesidad, y que un tipo venga a ofrecerme algo así iba a ser ofensivo", sentenció.