Magaly se ríe del 'Activador' al justificar el pasado de Melissa Paredes: "Ella se divirtió contigo estando casada"

Tras las declaraciones de Bruno Agostini, Anthony Aranda salió a defender a Melissa Paredes por lo que hizo en su pasado estando soltera. Ahora, Magaly le recuerda que la actriz también se divirtió con él cuando estaba casada del 'Gato' Cuba y le manda una advertencia.

En su programa, Magaly Medina escucha las palabras que Anthony Aranda dijo en respuesta a las confesiones de Bruno Agostini en 'El Valor de la Verdad' donde revela que supuestamente Melissa Paredes habría participado en un trío con el español. Al ver que el bailarín respondió 'superado' la situación, le recuerda el ampay de los dos.

"Vaya, superado, moderno, él aplaude. Ella estaba soltera y podía divertirse según Anthony Aranda, no le importó. Ten en cuenta Anthony que cuando ella se divirtió contigo estaba casada, cuando salía contigo y chapaba contigo estaba casada y también se estaba divirtiendo", comentó entre risas.

Tras recordar que la actriz fue ampayada con él estando casada con Rodrigo Cuba, la periodista decidió mandarle una advertencia dando a entender que Melissa Paredes no solo le gustaría 'divertirse' estando soltera, sino también casada.

"Ella parece que se divierte no solo cuando está soltera, sino también casada con otro. Ahora quien sabe y le da ganas de divertirse mientras esté casada con él ¿Puede pasar no? En ese entonces, él fue el otro en la relación y luego, se convirtió en el oficial", dijo la 'urraca'.

Después de que Bruno Agostini saliera a declarar en 'El valor de la verdad', sobre la intimidad que tuvo con Melissa Paredes junto a una artista más de la farándula, Anthony Aranda salió a defender a su esposa por medio de un video en sus redes sociales. Así mismo, dejó en claro que celebra lo que su pareja realizó en su pasado estando soltera, ya que no chocaría con su actual matrimonio.

"Hoy desperté y vi que me habían etiquetado en varios videos sobre un programa que salió ayer. De lo que se habló, creo que ustedes ni a mí, nos incumbe la verdad, si es verdad o si es mentira, la verdad no tiene importancia. Si es que fuese verdad que mi esposa hace muchos años, soltera, se divirtió... bien se lo celebro, no pasa nada, poco show", expresó.