Yahaira Plasencia responde a indirectas de Jefferson Farfán en redes: "Yo trabajo y hablo"

La salsera Yahaira Plasencia ha conquistado al público tras lanzar su nuevo tema "El ex Machito". Al parecer, su ex Jefferson Farfán habría enviado indirectas en sus redes y la 'Patrona' le responde con todo sacando en cara que ella siempre ha trabajado.

Tras asistir al programa 'Amor y Fuego', Yahaira Plasencia respondió algunas preguntas donde menciona que saber lo que piensa Jefferson Farfán de ella tras lanzar su tema, no le interesa porque es parte del trabajo.

"La verdad no sé y tampoco es que mi quite el sueño saberlo. Estoy haciendo música es lo que me dedico y si alguien le incomoda, lo siento estamos en el mundo del entretenimiento y él más ahora sabe cómo se maneja" , agrega.

Después, las reporteras le mencionan sobre los mensajes que la 'Foquita' ha estado compartiendo en sus redes sociales en los últimos días tras el estreno de su canción. El actual novio de Xiomy Kanashiro habría decidido no responder a la prensa, pero si enviar indirectas.

Es así como la cantante de salsa menciona que no le interesa si ese mensaje va para ella o no. Además, deja en claro que siempre ha trabajo y todas sus exparejas la han conocido así, pero ella sí puede trabajar y hablar.

"No sé para quién será y no me importa tampoco. Yo también trabajo y bastante, es más toda la gente que me ha conocido, los exs que he tenido me han conocido trabajando hasta el día de hoy. Mi trabajo nunca lo he dejado por nada ni nadie, pero yo trabajo y hablo ¡Esa es la diferencia!", expresó la 'Patrona'.