Micheille Soifer estaría en la espera de las disculpas de Bruno Agostini: "Me parece lo apropiado"

Micheille Soifer respondió fuerte y claro sobre las declaraciones de Bruno Agostini en 'El Valor de la Verdad' en el último fin de semana. Ahora, comenta que hasta el momento el español no se ha comunicado con ella y estaría en la espera de las disculpas.

En el programa 'Ponte en la cola', la conductora Micheille Soifer habló nuevamente de Bruno Agostini para aclarar más cosas sobre sus declaraciones. Así mismo, recibió la pregunta de su compañero Ricardo Rondón donde le menciona si aceptaría una disculpa del español.

"Los ex están definitivamente bloqueados, a Bruno no lo tengo bloqueado, no converso con él hace tiempo, pero no se ha pronunciado, no me ha escrito a decirme 'Michi discúlpame, no quise'. Él no sabe en que posición estoy yo hoy", expresa.