Kurt Villavicencio revela que conductora de Panamericana TV está embarazada: "Tiene cuatro meses"

En el programa de 'Todo se filtra', el popular 'Metiche' terminó revelando que una conductora de televisión estaría en la dulce espera. Kurt Villavicencio estuvo dando algunas pistas de quién podría ser esta artista que está embarazada.

A través del programa de Kurt Villavicencio, el conductor de televisión sorprendió al revelar que una artista de su canal estaría embarazada. Es más, informó que esta persona ya estaría por llegar a sus cuatro meses.

Después, el popular 'Metiche' no dudó en dar algunas pistas sobre la conductora de televisión de Panamericana que estaría en la dulce espera. Es así como se aventuró a hablar sobre Tilsa Lozano que hace poco se divorció de Jackson Mora, Xiomy Kanashiro que está en una relación con Jefferson Farfán y también, sobre la exconductora Laura Spoya que se separó de Brian Rullen.

"Si no es de prensa, hay ya sería lo último... Laura no creo como está por donde reviente el cuete. La reciente divorciada es Tilsa, no creo antes de que firme el divorcio. Tilsa Lozano divorciada, Laura Spoya separada ¿La Xiomy? Ay Dios, no me dejan decirles más. Lo único que puedo confirmar, no es ninguna de las conductoras del área de prensa", señaló