Laura Spoya juerguea hasta el amanecer tras su separación y Magaly no la suelta: "Está desatada"

Laura Spoya se luce feliz y sin ataduras tras confirmar su separación. La ex Miss Perú fue captada bailando y disfrutando de la noche en una discoteca de Barranco hasta el amanecer. La escena no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien no dudó en comentar sin filtros el nuevo estilo de vida de Spoya, tras ponerle punto final a su matrimonio con Brian Rullan, padre de sus dos hijos.

Laura Spoya rumbea hasta el amanecer y Magaly comenta

Laura Spoya no perdió tiempo y está disfrutando a mil su nueva etapa de soltería. La modelo y ex reina de belleza fue captada bailando hasta la madrugada en una conocida discoteca de Barranco, apenas semanas después de confirmar su separación del empresario Brian Rullan, con quien tiene estuvo casada por sietes años y tiene dos hijos.

Aunque la noticia de su ruptura sorprendió a muchos, parece que Laura ha decidido pasar la página a su manera: saliendo, bailando y rodeada de amigos. La noche del martes y madrugada del miércoles fue vista en un concierto de salsa, moviéndose al ritmo de Zaperoko. Cabe señalar que tenía un programa en la mañana del día siguiente, al que sí fue.

"Les cuento amigos que ayer me fui al concierto de Zaperoko, la pasé increíble, bravazo", dijo Laura en su podcast, sin ningún remordimiento por la trasnochada.

Y es que aunque al día siguiente tenía trabajo en Good Time a las 11 a.m., eso no fue excusa para frenarle el paso a la fiesta.

Pero claro, como era de esperarse, Magaly Medina no se quedó callada. Su programa la captó saliendo de la discoteca a las 2:10 de la mañana y llegando a las 2:33, por lo que la conductora no dudó en opinar.

"Laura Spoya, pero está desatada, ¿no? Los fines de semana parece que le encanta irse de juerga", dijo Magaly.

La conductora también comentó que, al parecer, Laura estaría aprovechando que el papá de sus hijos está en Lima.

"Supongo que ahora estará aprovechando que el padre de sus hijos ha estado unos días por Perú cuidando a los niños, así que ella se ha tomado este tiempo de vacaciones", agregó. Y soltó una más: "¿Que no trabaja en las mañanas ella? Sí, ¿no? Oye, ¿qué tal resistencia? Yo me voy de juerga un día y duermo dos. Jajaja. Bueno, la edad, la edad".

La compara con Pamela López

Magaly comparó a Laura con otra figura conocida: Pamela López, porque según Magaly, ahora que está separada, para de rumba en rumba, incluso día de semana.

"Ya parece Pamela López, ¿no? Pamela cuando se separó de Cueva entró en una rumba inacabable. Todos los días rumba, fines de semana, rumba, porque hay que tener presupuesto y cuerpo para hacerlo", soltó.

A pesar de la crítica, reconoció que Spoya se gana el pan. También, le advirtió sobre los riesgos de andar de fiesta entre semana.

"Ella trabaja y chambea duro, todo el mundo lo sabe. Se merece su descanso, pero también yo creo que es típico de muchos hombres y mujeres recién separados, recién divorciados, que es como si necesitan un poco el oxígeno de la noche, salir, bailar, conocer gente y eso es lo que está haciendo. Aunque no le auguro un buen futuro yendo de local en local... porque se encuentra solo a los diablos", mencionó.

Lo cierto es que Laura ha demostrado que no necesita fin de semana para bailar y disfrutar. Entre críticas, miradas y mucha salsa, Laura Spoya deja claro que está lista para esta nueva etapa. ¿Qué dirá su ex? ¿Y qué sigue para ella? Por ahora, su plan es claro: vivir sin culpa y con sabor. Mientras tanto, Magaly no la suelta y comenta sus continuas salidas nocturnas.