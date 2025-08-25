RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Precio del DÓLAR HOY, lunes 25 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

Según la SUNAT, la divisa estadounidense se mantiene dentro de un rango estable, consolidando la calma que ha caracterizado al mercado durante agosto.

Precio del dólar hoy, 25 de agosto.
25/08/2025

El tipo de cambio en Perú arrancó la semana con un leve retroceso, consolidando la tendencia estable que ha mantenido durante todo el mes de agosto. A pesar de estas variaciones mínimas, la divisa estadounidense sigue mostrando un comportamiento predecible en el mercado local.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza este lunes en S/ 3.518 para la compra y S/ 3.526 para la venta, valores que reflejan una ligera corrección frente a los últimos días.

Estabilidad en el mercado cambiario. En lo que va de agosto, el billete verde ha transitado entre los S/ 3.51 y los S/ 3.58, sin mostrar saltos bruscos. Este margen reducido confirma un escenario de calma que beneficia a hogares y empresas al momento de planificar operaciones financieras en moneda extranjera.

Precio del dólar del 1 al 25 de agosto. (SUNAT)
Factores detrás de la calma. La estabilidad responde, en gran parte, al control que ejerce el Banco Central de Reserva (BCR) a través de intervenciones oportunas, sumado a un flujo constante de dólares por exportaciones y remesas. El escenario internacional, sin mayores turbulencias, también contribuye a mantener un tipo de cambio estable.

Impacto para ciudadanos y negocios. Para quienes tienen deudas en dólares, la baja en la cotización significa un respiro en sus pagos. En paralelo, importadores y comerciantes que dependen de compras en el exterior encuentran condiciones favorables para mantener precios sin sobresaltos, lo que ayuda a la economía familiar.

Perspectivas a corto plazo. De acuerdo con analistas financieros, el dólar continuará moviéndose en un rango similar mientras no se produzcan cambios fuertes en los mercados globales. En el corto plazo, no se anticipan presiones que lleven a la divisa a superar significativamente los niveles actuales.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 25 de agosto de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo mejor es que revises primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, siempre es importante estar bien informado para no perder dinero y aprovechar al máximo tu plata.

Además, se recomienda revisar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también hay otras fuentes confiables donde puedes consultar el tipo de cambio actualizado:

En conclusión, el dólar en Perú se ubica este lunes 25 de agosto en S/ 3.518 para la compra y S/ 3.526 para la venta, mostrando un ajuste leve pero manteniendo su estabilidad. El mercado cambiario sigue siendo predecible, brindando tranquilidad tanto a los ciudadanos como a los sectores que dependen de esta moneda.

