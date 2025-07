Melissa Paredes revela que enfrentó a Ale Venturo tras polémica con su hija: "Le escribí directamente"

Las redes sociales han sido testigo de semanas de especulaciones en torno a una supuesta tensión entre Melissa Paredes y Ale Venturo, pareja actual de Rodrigo Cuba, padre de la hija que Melissa comparte con el futbolista. Sin embargo, en medio de una nueva polémica, Melissa decidió aclarar su posición y hablar sobre la relación que mantiene con Venturo.

Durante su participación en el programa "Ponte en la cola", conducido por Michelle Soifer, la actriz fue consultada sobre su distanciamiento con Ale. Paredes no dudó en responder con firmeza, indicando que todo se originó tras unos comentarios que la empresaria habría hecho sobre su hija Mía, los cuales no le agradaron.

"LA ninguna mamá le va a gustar que digan cosas de tu niña... En su momento a mí me cayó muy bien, me pareció una chica linda, hasta que vi unos comentarios desafortunados quizás sin esa intención", confesó la también modelo, ante la consulta de Michelle Soifer.

Pese al malestar que generaron esas palabras, Melissa optó por mantener la situación bajo control y resolverlo directamente con Venturo. Según contó, la conversación fue privada, como considera que debe hacerse en temas relacionados con la familia.

"Le escribí a ella directamente, lo conversamos en interno, como tiene que ser. No voy a contar nada porque son cosas entre mamás y privadas. Como le dije: 'No hagas lo que no te gustaría que te hagan, y punto'. Nunca hemos tenido una diferencia nosotras", expresó con serenidad.