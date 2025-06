Darinka comparte poderoso mensaje a pocas horas de emitirse 'EVDLV': "Protege tu paz"

Darinka Ramírez se presentará esta noche en 'El valor de la verdad' para contar detalles poco conocidos de su relación con Jefferson Farfán y los problemas que tuvieron tras el nacimiento de su hija Luana. Al parecer, la influencer está decidida a contar todo lo que tuvo que vivir al lado del exfutbolista.

Darinka y su poderoso mensaje antes de EVDLV

La creadora de la frase 'Dame brillo' es muy activa en redes sociales, y desde hace varios días ha estado compartiendo publicaciones alusivas a su participación en el programa que conduce Beto Ortiz. Sin embargo, una última publicación en sus historias llamó poderosamente la atención.

"Recuerda: no todos merecen acceso a tu energía o tu corazón. Sé tu prioridad absoluta y protege tu paz. Prepárate para una temporada llena de liberación en muchos sentidos", compartió la influencer.

Al parecer, Darinka hacía referencia al amor propio que toda persona debe sentir. Además, esta publicación vino acompañada del signo Sagitario, al cual ella pertenecería.

Recordemos que Jefferson Farfán y Darinka Ramírez llevan una batalla mediática desde hace varias semanas, en las que la influencer ha denunciado al exfutbolista por presuntamente haberla maltratado física y psicológicamente en presencia de su pequeña Luana.

Darinka habla de Jefferson Farfán

Darinka Ramírez se presentará este domingo en El valor de la verdad y promete destapar todos sus secretos respecto a su controversial relación con Jefferson Farfán, padre de su única hija. En un reciente adelanto del programa, conocido por Beto Ortiz, se puede escuchar que la influencer contará detalles inéditos de cuando conoció al exfutbolista.

En un nuevo avance promocionado en el canal oficial de Beto Ortiz, la influencer recordó la vez que su hija tuvo un accidente en la madrugada. Al darle aviso a Jefferson Farfán, él solo le dijo que fuera a una clínica 24 horas para que la atendieran.

Sin embargo, también tocará temas personales, como la cercanía que tuvieron cuando se conocieron hace algunos años. Darinka recordará las invitaciones que el exfutbolista le hacía y cuál fue su manera de conquistarla.

"Nunca me dijo 'te amo', pero sí un 'te quiero' (...) y luego me propuso encontrarnos en un Airbnb. Se acercó hacia mí y me dijo: 'vamos al cuarto'", declaró.

Además, se le escucha relatar lo que parece haber sido una noche de fiesta. "Todo ha sido baile. Él se me pegaba, me conversaba, me decía que le gustaba, que le llamaba la atención", agregó.

Es así que, la participación de Darinka Ramírez ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan conocer su versión de los hechos. Su testimonio podría marcar un antes y un después en su vida pública y en el proceso legal que enfrenta contra Jefferson Farfán, padre de su hija.