Jefferson Farfán sorprende a pasajeros al subirse a un bus público: "La esencia nunca se pierde"

En los últimos meses, Jefferson Farfán se ha convertido en noticia por su nueva relación sentimental con Xiomy Kanashiro y tras la denuncia de Darinka Ramírez, madre de su última hija. Ahora, el exfutbolista sorprendió al subirse a un bus público llamando la atención de varios pasajeros.

Por medio de su cuenta de Instagram, Jefferson Farfán realizó una transmisión en vivo y sorprendió a sus seguidores al realizarlo desde un bus público. El exfutbolista estaba con lentes, su gorro y un suéter negro con capucha para poder pasar desapercibido entre el público.

Así mismo, estuvo grabando el trayecto de manera muy calmada, ya que el bus público al que subió tenía solo algunos pasajeros. Luego, comentó que le pareció única la sensación de volver a viajar en un 'micro' después de tantos años y recordaba sus inicios.

"Esta sensación es única, no hay otra, después de mucho tiempo en el micro, con la gente (...) Aquí en el tráfico y aquí estamos. Qué sensación más sabrosa, tiempo de tiempo que no subía a un micro, a revivir nuestras raíces, así empezó todo, micro, calle. Bueno mi gente, quería compartir este momento con ustedes, no se olviden de donde vinieron", señaló.