Álvaro Rod más enamorado que nunca de Samantha Batallanos y afirma: "Siempre la veo linda"

Álvaro Rod oficializó romance con Samantha Batallanos hace unas semanas, y desde entonces se ha mostrado más enamorado que nunca. Sin embargo, en los últimos días hubo rumores de que estaba censurando a su pareja respecto a su vestimenta, pero el mismo cantante se ha encargado de desmentirlo.

En una reciente entrevista con un conocido medio local, el cantante de salsa dijo que no sabe de dónde han salido esas especulaciones, pero las negó de forma tajante, indicando que Samantha tiene la libertad de vestirse como ella desea.

"No sé de dónde sacan eso, pero yo jamás le he prohibido, ni le prohibiría nada a Samantha. Ella se puede vestir a su gusto, siempre la veo linda" , expresó.

En esa misma línea, aseguró que está viviendo un buen momento de su vida, ya que todo marcha en orden en su relación sentimental, e hizo énfasis en la importancia de mantener el respeto en las relaciones.

"Siempre he respetado una relación cuando la he tenido, y dentro de todo creo que es un buen momento para demostrarlo. Ya el tiempo me dará la razón", sentenció.