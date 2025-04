Álvaro Rod y Samantha Batallanos se muestran más enamorados que nunca en París: "Te amo"

La nueva parejita de la farándula viene derrochando amor en las redes sociales. En esta ocasión, Álvaro Rod y la modelo Samantha Batallanos se encuentran de paseo por las calles de París, donde ambos se lucen muy enamorados.

El pasado 12 de abril, Álvaro Rod hizo oficial su relación con Samantha Batallanos al público con una publicación en sus redes celebrando su primer mes juntos. Aunque ya se les veía mucho tiempo juntos, la pareja afirmó encontrarse muy enamorado uno del otro.

Actualmente, el cantante de salsa se encuentra realizando una gira por Europa al lado de Armonía 10. Al parecer, su nueva pareja le habría acompañado en este viaje ya que hace unas horas compartieron su salida juntos por la Torre Eiffel de París dedicándose muchos mensajes cariñosos y derrochando amor en francés.

"Paris with you. Je t'aime", escribió Samantha Batallanos que significa: "París contigo, te amo". Por su parte, Rod no dudó en corresponder escribiendo: "Je t'aime mon amour", que significa: "Te amo mi amor".