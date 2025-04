Abogada Sasieta minimiza que Pamela López haya presentado a Paul Michael con sus hijos: "No interesa"

Luego de que Pamela López fuera captada con Paul Michael saliendo con sus hijos de paseo, la abogada Rosario Sasieta salió en un programa de TV a responder sobre ello. En la entrevista, afirma que solo les interesaría la parte legal.

En una entrevista en el programa de 'Amor y Fuego', la abogada Rosario Sasieta salió a hablar sobre los temas legales de su patrocinada Pamela López contra Christian Cueva. Aunque fue consultada sobre las imágenes de la nueva influencer con sus hijos y su saliente Paul Michael.

Aunque al principio, la abogada trató de evadir responder diciendo que López se encarga por completo de sus hijos y que sale a trabajar porque necesita cubrir los gastos, terminó respondiendo ante la insistencia de la conductora Gigi Mitre.

"Lo otro es una opinión valorativa (¿A usted le parece bien que Pamela López le presente a sus hijos a Paul Michael?) No interesa, si me parece bien o no, porque lo que nosotros estamos haciendo no es ser juez de su vida personal. Yo no puedo intervenir, no puedo sugerir, es que como si yo aconsejara al papá de los hijos ¿no crees que está haciendo daño? (ambos ha su manera)", expresó la abogada.