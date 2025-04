Pamela López no se retracta y responde carta notarial de Marisol: "Sus acusaciones no tienen sustento"

Pamela López se pronunció con firmeza luego de recibir una carta notarial por parte de la cantante Marisol, quien solicitó una rectificación tras lo dicho por la trujillana en el programa "El Valor de la Verdad". En su defensa, López explicó que sus palabras fueron únicamente una opinión personal y negó haber asegurado que existiera un vínculo amoroso entre la cumbiambera y Christian Cueva.

Durante la emisión de 'Amor y Fuego', se reveló el contenido de la respuesta legal enviada por Pamela López. En el documento, la comunicadora explicó que cuando fue consultada sobre si su expareja había intentado seducir a Marisol, solo expresó una opinión personal basada en su percepción.

Además, dejó claro que en ningún momento la llamó amante del futbolista ni insinuó que existiera más allá de una amistad entre ambos. Asimismo, aseguró que no se rectificará, ya que considera que las acusaciones de Marisol carecen de fundamento legal.

"Yo jamás afirmo que usted haya tenido un vínculo amoroso con mi expareja, más allá de una amistad. Estando amparada por los hechos, la ley y la jurisprudencia, NO ME RECTIFICO porque sus acusaciones no tienen sustento", concluyó.