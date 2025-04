Pamela López justifica sus constantes juergas: "Gracias a eso cubro los gastos de mis hijos"

La ex de Christian Cueva, Pamela López, habló claro sobre su vínculo con Paul Michael, las críticas por sus salidas nocturnas y negó estar en una relación. La influencer aseguró que sus juergas son para cubrir los gastos de sus hijos. Te contamos los detalles.

Muchos en redes sociales critican que Pamela López aparece constantemente en eventos y fiestas. Sin embargo, ella defendió su estilo de vida asegurando que no lo hace solo por diversión, sino por trabajo. Las cámaras de "América Hoy" la abordaron con la prensa para preguntarle al respecto y sobre Paul Michael.

"Para mucha gente le parecerá contradictorio eso, pero lastimosamente o como sea, yo facturo y gracias a eso puedo cubrir los gastos de mis hijos, ¿no? Esa juerga también me paga, por imagen también me pagan" , explicó con firmeza.

Además, respondió a quienes dicen que Paul Michael se estaría colgando de su fama. Pamela López decidió defenderlo.

Pamela López volvió a ser el centro de atención tras mostrarse en varios eventos con Paul Michael, el joven que ahora la acompaña a todos lados. Aunque muchos piensan que ya es su pareja, ella asegura que no lo ha oficializado.

Durante la entrevista, también le preguntaron qué opinaría si Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva, tuviera algún tipo de contacto con sus hijos.

Pamela no dudó ni un segundo: "No lo acepto de ninguna forma porque la señora entró por la puerta falsa. No hay forma de que mis hijos tengan contacto con ella, o al menos no por ahora".