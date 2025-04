Christian Cueva se entera que Pamela López presentó a Paul Michael con sus hijos ¿Cómo reaccionó?

Durante el último fin de semana largo, Pamela López aprovechó la oportunidad para salir a pasear con sus hijos, pero en esta ocasión lo hizo junto a su nueva pareja Paul Michael. Ahora, Christian Cueva respondió al enterarse sobre estas imágenes.

En el programa de 'Todo se filtra', se comunicaron con el futbolista Christian Cueva para consultarle sobre las imágenes difundidas donde se ve a Pamela López compartiendo con su hija y Paul Michael, nueva pareja de la influencer.

"Sobre las imágenes que salieron ayer con respecto a tu expareja Pamela López que había salido con sus pequeños hijos y su nueva pareja Paul Michael", le preguntaron y Cueva respondió: "Yo la verdad desconozco todo, en realidad no sé que está pasando, me disculparás, pero estos temas no los hablo, no los toco y cualquier cosa, mi abogado se presentará, dirá él las cosas".