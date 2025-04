Metiche arremete contra Pamela López por decir que trabaja en discoteca: "No vengas con cuentos"

En las últimas semanas, Pamela López ha estado presente en varias discotecas con su nuevo saliente Paul Michael. Durante el fin de semana, la nueva influencer afirmó ir a una discoteca por trabajo, pero Metiche muestra pruebas de que sería mentira.

¿Pamela López fue a trabajar en discoteca?

El programa de 'Todo se Filtra' siguió a Pamela López en una discoteca llamada 'La Casa de la Salsa', antes de ingresar al lugar nocturno fue consultada sobre con quiénes estarían sus hijos y sus continuas salidas con su nuevo saliente Paul Michael.

"¿Con quién se ha quedado tus hijos ahorita?", le pregunta el reportero y Pamela López responde: "Con mi mami (¿Nuevamente viniendo?) vengo a trabajar".

Desmienten a Pamela López

Ante esta respuesta de Pamela López, el equipo de Kurt Villavicencio se puso en contacto con las personas encargas del lugar nocturno, quiénes terminaron confirmando que la nueva influencer no trabaja para ellos. Desmiento así lo dicho por la aún esposa de Christian Cueva.

Metiche arremete

Luego de la nota que vio en su programa, Kurt Villavicencio afirma que según captadas por las cámaras, Pamela López no habría ido ni como promotora, ni chica imagen del lugar nocturno done asistió con su pareja Paul Michael.

"Si tu fueras promotora estarías en la puerta de la discoteca como todos de todas las discotecas esperando a los invitados, tu has llegado como una diva. Ella no está llegando a chambear, sino para divertirse y que no nos vea la cara", añadió.

Metiche también puso en duda que trabaje en este lugar nocturno, ya que a cierta hora de la noche se pudo observar que al momento que se acabaron los tragos, Pamela López sacó dinero de su cartera para pedir más.

"No ha subido al escenario en ningún momento, si tú fuera chica imagen, aunque sería señora imagen con los 38 años que tienes. Chica imagen no trabaja en La Casa de la Salsa ni en Barranco Bar, hay promotores sí. Te pagarían como chica imagen y te llenarían toda la noche de tragos, ¿Qué hace sacando de su cartera, la señora que está trabajando en La Casa de la Salsa, sacando plata para pagar los tragos? No nos vengas con cuentos", expresó finalmente.

Metiche enfrentó así a Pamela López por supuestamente haber mentido sobre ir a trabajar en aquella discoteca, ya que según ella no subió al escenario, no dio bienvenida al público, ni tuvo tragos de cortesía porque terminó pagándolo para su grupo donde estaba con Paul Michael.