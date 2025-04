Pamela López aclara salida con Paul Michael y sus hijos: "Les dije que es mi amigo"

Durante el reciente fin de semana largo, Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, fue captada disfrutando un paseo con sus hijos y su nueva pareja, Paul Michael. Las imágenes generaron gran revuelo en redes sociales y programas de espectáculos, por lo que la influencer decidió aclarar la situación.

En declaraciones emitidas por el programa 'Magaly TV: La Firme', Pamela explicó cómo se dio la salida con Paul Michael y los menores. Según señaló, el encuentro no fue planificado como parte de una presentación oficial, sino que se dio de forma espontánea debido a compromisos laborales compartidos.

Pese a esta aclaración, los reporteros le recordaron las imágenes donde se les ve besándose. Pamela no negó la relación y precisó que se encuentran en una etapa inicial.

"Nos estamos conociendo y como ya lo había manifestado, soy mujer, soy madre y sigo teniendo mis responsabilidades. Eso no cambia", declaró, dejando en claro que su vida personal no afecta su rol como madre.

Además, fue consultada sobre la posibilidad de que la actual pareja de Christian Cueva interactúe con sus hijos. Ante esto, Pamela, fue tajante al respecto y lanzó una indirecta clara a Pamela Franco:

"No lo acepto de ninguna forma porque la señora entró por la puerta falsa. Ya lo había manifestado antes, no hay forma de que mis hijos tengan contacto con ella".

En el programa de 'Todo se filtra', se comunicaron con el futbolista Christian Cueva para consultarle sobre las imágenes difundidas donde se ve a Pamela López compartiendo con su hija y Paul Michael, nueva pareja de la influencer.

"Sobre las imágenes que salieron ayer con respecto a tu expareja Pamela López que había salido con sus pequeños hijos y su nueva pareja Paul Michael", le preguntaron y Cueva respondió: "Yo la verdad desconozco todo, en realidad no sé que está pasando, me disculparás, pero estos temas no los hablo, no los toco y cualquier cosa, mi abogado se presentará, dirá él las cosas".