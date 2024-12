Metiche sorprende con su reacción al panetón de Hablando Huevadas: "Ay no, está duro" (VIDEO)

¡Vaya sorpresa! El famoso conductor de "Todo se filtra", Kurt Villavicencio, conocido como Metiche, no pudo evitar mostrar su reacción al probar el panetón de los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores del popular programa Hablando Huevadas.

El panetón, que fue lanzado a pocas semanas de las fiestas navideñas, ha generado mucho revuelo, pero la opinión de Metiche no fue nada positiva.

Durante la emisión de "Todo se filtra", Kurt Villavicencio, el popular Metiche, se animó a probar el panetón de Hablando Huevadas y, como siempre, no dudó en ser honesto. Con una expresión de incomodidad, comentó sobre el panetón de la siguiente manera:

"Aquí tenemos el panetón, no somos mezquinos, compramos dos, tan misios no estamos jajaja. La otra vez me enronché con el chocolate, pero ahora le vamos a dar a todos... A ver... está medio duro, mejor está el Charitón. ¡Ay no!, está duro, ya no ya", dijo Metiche con una cara visible de desagrado. No se quedó ahí, Metiche sentenció: "Está feo. No me gusta".