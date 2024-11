Magaly Medina defiende a 'Hablando Huevadas' del 'ninguneo' de Cristian Zuárez: "A ti no te conoce nadie"

Magaly Medina no dejó pasar por alto las recientes críticas de Cristian Zuárez, quien ha generado controversia al hablar mal de los comediantes de 'Hablando Huevadas'. En su programa "Magaly TV La Firme", la conductora defendió a los cómicos peruanos, y además aprovechó para responder a las afirmaciones de Zuárez sobre su propia carrera.

Magaly Medina responde con todo a Cristian Zuárez

La guerra de declaraciones comenzó cuando Cristian Zuárez, en una entrevista, acusó a los miembros de 'Hablando Huevadas' de ser malagradecidos. Según él, ellos no habrían alcanzado el premio de los Martín Fierro si no fuera por su ayuda. Tras ello, Magaly Medina salió a respaldar a los comediantes.

Sin embargo, Magaly fue tajante al responder: "Me parece muy cínico decirles a los 'Hablando Huevadas' que son unos malagradecidos. ¿Qué, ahora tienen que ponerle alfombra roja a Cristian Zuárez? ¡Por favor!", dijo, visiblemente molesta.

La conductora no solo defendió a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, sino que también cuestionó las afirmaciones de Zuárez, quien les quitó mérito por sus logros.

"¿Él dice que si no fuera por él no los conocerían? Los 'Hablando Huevadas' llenaron el Madison Square Garden de Nueva York, hicieron sold out en Buenos Aires. ¿Cómo puede decir eso?", agregó Magaly, dejando claro que no está dispuesta a tolerar ese tipo de comentarios.

Un 'favor' que nadie pidió. Magaly también criticó el comportamiento de Cristian Zuárez, quien, según ella, vive en su propia burbuja.

"Él llega, pone sus pies en nuestro país, y lo primero que dice es: 'A los Hablando Huevadas no los conocía nadie'. Yo creo que a ti no te conoce nadie", expresó Magaly. Según la conductora, Zuárez no tiene la autoridad ni el derecho de dar lecciones a los verdaderos artistas.

Además, Magaly recordó que, a diferencia de lo que él afirma, los comediantes peruanos han hecho todo su éxito gracias a su propio esfuerzo y dedicación.

"Que ahora venga y le diga a un par de peruanos exitosos, que nadie los conocía. Él cree que vive en una burbuja. ¿Cómo que nadie los conocía? Hicieron sold out en el Madison Square Garden. ¿Y tú crees que la prensa de espectáculos de Argentina no lo saben? No, los periodistas siempre estamos informados. Ellos también hicieron un sold out en Argentina en uno de los teatros más celebrados de Buenos Aires", dijo la conductora, refiriéndose al impacto que los comediantes han tenido en otros países.

Magaly y su trayectoria de 27 años

El comentario de Cristian Zuárez sobre el pasado legal de Magaly, quien estuvo presa, también fue un tema en la conversación. El cantante argentino insinuó que Magaly no había aprendido la lección de sus problemas pasados. Sin embargo, la conductora fue clara al responder.

"Que me venga a decir eso un argentino que nunca brilló en la televisión peruana... no me va a decir a mí lo que tengo que hacer", sostuvo Magaly.

Magaly recordó que su carrera de 27 años en la televisión peruana habla por sí sola, y que la gente sigue apoyándola.

"¿Que yo no he aprendido ninguna lección, porque claro el canal me paga los juicios? Así nos tratana las reales estrellas de la televisión. Eso es cuando uno tiene una carrera y una trayectoria, no me puedo deshacer de mi exitosa carrera de 27 años. El público me ha puesto en este lugar. Mientras haya gente que me siga, esa es mi mayor defensa", afirmó con firmeza. Para ella, el respaldo de su audiencia es lo que la mantiene en la cima.

Para terminar, Magaly no dejó de mostrar su sarcasmo y humor al reaccionar a las amenazas de Zuárez, quien había dicho que su programa debía acabarse.

"Me está notificando que el programa se tiene que acabar, se va a acabar porque él lo dice. Sagradas palabras", dijo irónicamente Magaly, entre risas, dejando claro que no se dejará intimidar por nadie.

En resumen, Magaly Medina no solo defendió a 'Hablando Huevadas' de Cristian Zuárez, sino que también mostró que su carrera y su popularidad siguen siendo un pilar fundamental en su éxito, sin importar las críticas de quienes no entienden su lugar en el espectáculo.