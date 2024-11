Magaly Medina confiesa quién le advirtió que no sea amiga de Jessica Newton: "Ella no da puntada sin hilo"

Magaly Medina, la conductora más polémica de la televisión peruana, rompió su silencio en una reciente entrevista con Kurt Villavicencio, Metiche, en el programa "Todo se filtra". Durante esta charla, la periodista y empresaria reveló detalles sobre su relación con Jessica Newton, quien fue su amiga en el pasado, pero ahora no lo es.

Kurt Villavicencio, Metiche, le preguntó a Magaly Mendina sobre la advertencia que recibió antes de acercarse a Jessica Newton. En su visita por el primer aniversario de "Todo se filtra", Magaly confesó quién fue la persona que trató de prevenir su rota amistad con Jessica.

"Sí, me lo advirtió gente que trabajó con ella y que son personas que son amigas mías. Ney (Guerrero) fue el primero que me advirtió. Me dijo: 'Ella no da puntada sin hilo. No te acerques a ella'", contó Magaly sin reservas, dejando claro que no fue una relación que comenzó sin advertencias.