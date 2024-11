Giacomo Bocchio y Javier Masías aclaran que no son amigos tras contundente mensaje: "No hay vínculos"

En un reciente evento, Giacomo Bocchio y Javier Masías, jueces del reality 'El Gran Chef Famosos: Súper Revancha', dejaron claro que su relación no es de amistad. Ambos chefs expusieron sus diferencias de manera pública, revelando que solo se comunican por motivos laborales.

Durante la presentación de la nueva temporada del programa, los chefs no dudaron en manifestar su postura sobre la relación que mantienen. "Se equivocó. Soy selectivo", afirmó Bocchio, dejando entrever que su círculo de amistades es limitado y que no incluye a Masías. Por su parte, Masías corroboró la falta de cercanía, indicando que no se frecuentan fuera del ámbito profesional. Te contamos todos los detalles en la siguiente nota.

Giacomo Bocchio y Javier Masías aclaran que no tienen una amistad

Los jueces del reality 'El Gran Chef Famosos' dejaron en claro que su relación se basa en un profundo respeto profesional. Esta postura se evidenció recientemente cuando uno de ellos, originario de Tacna, respondió de manera indirecta a comentarios despectivos sobre personas fallecidas, haciendo referencia a la figura de Alberto Fujimori.

Su declaración subraya la importancia de mantener la dignidad y el respeto en el ámbito público, pese a las diferencias que hay de por medio. En ese sentido, por más que ambos hayan aclarado que no son amigos, mantienen su vínculo profesional de la mejor manera.

"Creo que ahí Javier se equivocó... Somos compañeros de trabajo, somos miembros del jurado", respondió Giacomo Bocchio frente a la prensa. En el principio señaló que no estuvo de acuerdo con la actitud que tuvo al burlarse públicamente de un fallecido.

En tanto Javier Masías sostuvo: "Soy súper selectivo con mis amistades y le tengo mucho aprecio a Giacomo en su calidad profesional, nosotros no tenemos vínculos más allá del trabajo", dijo el jurado.

¿Qué pasó entre Javier Masías y Giacomo Bocchio?

El crítico gastronómico Javier Masías generó polémica al publicar un mensaje irónico en su cuenta de X tras la muerte del exdictador Alberto Fujimori. En su mensaje, Masías expresó: "Bailaré sobre tu tumba", añadiendo emojis de notas musicales y de baile, lo que desató reacciones diversas entre los usuarios de la plataforma.

La declaración provocó diversas interpretaciones, siendo considerada por muchos como una burla. Ante esto, su compañero Giacomo Bocchio expresó su desacuerdo de forma clara y firme. Este incidente ha desatado un profundo debate acerca del respeto y la sensibilidad que deben prevalecer al abordar la muerte de personalidades controvertidas.

"Respeta la muerte de un ser humano y a su familia. Recuerda que sembrar respeto, te hará mejor ser humano y recibirás respeto. El fallecido ya es libre, pero tú sigues en la prisión de tu odio", compartió Giacomo, quien además añadió un mensaje directo: "Para llevarse bien no se necesitan las mismas ideas, pero sí el mismo respeto".

Giacomo Bocchio decidió dejar de seguir a Javier Masías en Instagram, mientras expresaba su respaldo al reaccionar con un 'me gusta' a una publicación de Latina que informaba sobre la suspensión de Masías, en medio de la controversia que lo rodea.