Ducelia Echevarría sufre accidente con su hija a bordo: "Un conductor impactó nuestra camioneta"

La ex chica reality Ducelia Echevarría vivió un momento de terror cuando un auto chocó contra la camioneta en la que viajaba con su pequeña hija. La también influencer compartió su angustia y contó cómo fue el accidente que pudo terminar en tragedia.

Ducelia Echevarría pasó momentos de terror cuando su camioneta fue chocada por otro auto mientras iba acompañada de su pequeña hija. La ex chica reality confesó que no puede dejar de pensar en lo que pudo haber pasado.

" Tuvimos un accidente que nos sacudió el alma. Un conductor imprudente no miró, no frenó e impactó a nuestra camioneta ", mencionó muy afectada.

Afortunadamente, tanto ella como su hija salieron con lesiones leves, pero el susto por el accidente fue grande.

" Gracias a Dios solo fueron lesiones leves. Pero no dejo de pensar en lo que pudo haber pasado ", expresó Ducelia para Trome, todavía conmocionada por lo vivido.

El incidente ocurrió mientras madre e hija se desplazaban en la camioneta. De pronto, un conductor no frenó a tiempo y las impactó directamente. Aunque físicamente están bien, emocionalmente fue un golpe duro para la ex chica reality.

Hace unos meses, durante su participación en el programa "El Valor de la Verdad", no pudo evitar quebrarse al recordar las burlas que recibió por su voz cuando estaba en 'Combate'.

Y es que Ducelia encaró en vivo a David "La Pantera" Zegarra, quien en ese entonces era su compañero en el reality, por haber sido uno de los que se burlaban de ella.

"Fue una etapa bastante dura (...) Verte sonreír, me da cólera (le decía a Pantera). Yo no tengo esta voz porque no es la que elegí", dijo entre lágrimas.