Ducelia Echevarría ganó S/20 mil en EVDLV: Las 18 preguntas que respondió sobre EEG, Combate, traumas y más

Ducelia Echevarría se sentó en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y sorprendió al contar los momentos más duros de su vida. La ex chica reality respondió 18 preguntas con la verdad y se llevó S/ 20 mil. Pero más allá del dinero, conmovió al país con su historia marcada por abusos, violencia, trabajo duro y soledad.

Ducelia Echevarría y las 18 preguntas que contestó en EVDLV

Ducelia Echevarría se sentó en el sillón rojo y soltó sus verdades más duras. Contó desde su infancia humilde hasta sus momentos más oscuros. Con valentía respondió 20 preguntas y se llevó S/ 20 mil.

Nivel 1 - Premio: 5 mil soles

1. ¿Había inodoro en tu casa cuando eras niña?

Respuesta: No. (Verdad). Contó que su infancia fue feliz en Pozuzo, aunque con carencias. Vivía en una casa que construyó su abuelo, donde solo había un silo, pero guarda los mejores recuerdos.

2. ¿Trabajaste limpiando baños?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que cuando estudiaba tuvo que reemplazar a la señora de limpieza. Desde entonces se dedicó a eso para solventar sus estudios. Fue difícil emocionalmente.

3. ¿Te agredió Korina Rivadeneira?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que le dijo "lárgate a tu país" y Korina Rivadeneira reaccionó jalándole el cabello. Dijo que fue su error también porque la provocó.

4. ¿Te culpó Alejandra Baigorria de una lesión?

Respuesta: Sí. (Verdad). Durante una competencia, Alejandra salió lesionada y sus seguidores atacaron a Ducelia.

5. ¿Se burlaba de tu voz Rosángela Espinoza?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dijo que Rosángela fue la única que la humilló por su voz, que cambió tras recibir esteroides para un concurso.

"A mí me pusieron esteroides, eso hizo que cambie mi voz. Yo participé para un Miss Perú Mundo en el 2014, yo conozco una persona y me intuye. Yo tenía ya 20, 21 años más o menos. Entonces, yo estaba en una depresión. Fui víctima de algo que me ofrecieron como si fuera algo normal", contó.

Nivel 2 - Premio: 10 mil soles

6. ¿Le rayaste el auto a Rosángela Espinoza?

Botón rojo. Su amigo Lalo apretó el botón rojo y evitó que conteste. Beto Ortiz hizo otra pregunta de reemplazo.

Pregunta de repuesto. ¿Te daba 20 soles de pensión el padre de tu hija?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó entre lágrimas que no tenía dinero para abogados y su expareja solo le daba 20 soles.

"No tenía para abogados, él me decía que solo tenía eso. Yo he sido padre y madre para mi hija", expresó con pena.

7. ¿Te drogaba el padre de tu hija?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que fue una etapa oscura. Pantera Zegarra la abrazó al ver su dolor. Ducelia dijo que el padre de su hija también le dio anabólicos.

8. ¿Te estrelló tu expareja contra una puerta de vidrio?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que fue por celos. Una amiga y su esposo tuvieron que intervenir. Fue el inicio de una relación muy tóxica.

9. ¿Te ayudó Diego Chávarri a escapar del padre de tu hija?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confirmó que Diego Chávarri estuvo en ese momento difícil y que fue uno de los pocos que la apoyó.

10. ¿Te agredieron en una discoteca del sur?

Respuesta: Sí. (Verdad). Su expareja se puso celoso cuando saludó a Israel Dreyfus. Recordó que la jaloneó y la trató de sacar a la fuerza.

Nivel 3 - Premio: 15 mil soles

11. ¿Caíste en el alcohol tras la separación de tu ex?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reveló que tras separarse, compraba cerveza y pan para cenar sola. Su hija estaba en Pozuzo y ella se sentía muy sola.

12. ¿Agrediste físicamente a Said Palao?

Respuesta: Sí. (Verdad). Ducelia contó que le dió una cachetada a Said Palao por las burlas y apodos como "Anabel" en "Esto es Guerra".

"Ya me tenía harta, ya me tenía cansada. Yo ya no lo toleraba... Le volteé la cara y se molestó como dos meses", mencionó.

13. ¿Se juntaban Israel Dreyfus y Macarena Vélez para humillarte?

Respuesta: Sí. (Verdad). Afirmó que ambos la hacían sentir mal con sus comentarios y se sumaban a las burlas por su voz y demás cosas. Aquí Ducelia reveló que hace poco le pidió disculpas a Macarena Vélez por los comentarios respecto a su peso, tras ver EVDLV de la chica reality.

14. ¿Tuviste un romance con Zumba?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dijo que fue un acuerdo para generar show en "Combate". Se dieron solo un piquito y duró un día. Confesó que no le gustaba Zumba, sino Israel Dreyfus.

15. ¿Te envidiaba Diana Sánchez?

Respuesta: Sí. (Verdad). Comentó que Diana no quería que otras brillaran. Ducelia reveló que ella era muy competitiva y eso no le habría gustado a Diana.

Nivel 4 - Premio: 20 mil soles

16. ¿Ninguneaste a Johanna San Miguel?

Respuesta: Sí. (Verdad). Le dijo a Johana San Miguel que iba a trabajar y no a hacer test psicológicos, pero con el tiempo se arrepintió, pues reconoció que hizo sentir mal a la persona que la evaluaba. Por esa actitud, fue suspendida durante dos meses.

17. ¿Eres una persona tóxica?

Respuesta: Sí. (Verdad). Admitió que es celosa y posesiva. Admitió estar trabajando eso, mencionó que antes confiaba mucho, pero la vida la cambió.

18. ¿Intentaste quitarte la vida en la Costa Verde?

Respuesta: Sí. (Verdad). La ex chica reality confesó que, años atrás, intentó quitarse la vida, pues sentía que nada en su vida le generaba verdadera felicidad.

"Corría por la Costa Verde, por el malecón y decía: 'Si Diosito quieres llevarme, llévame'. Mi vida no tenía sentido en ese momento, iba a la universidad por cumplir y era que no quería, me sentía sola", contó.

Ducelía soñaba con ser cantante

En un momento emotivo del programa, Ducelía reveló que su sueño de niña era convertirse en cantante, inspirado por su abuelo, quien tocaba la guitarra cada tarde y la acompañaba a cantar. Compartió que ese era un anhelo muy especial entre ambos.

Aunque algunos le han dicho que tiene una voz parecida a la de Alejandra Guzmán, ella siente que ya no es su camino.

"El sueño de mi abuelo y mío era cantar juntos... pero siento que ahorita mis sueños están basados en mi trabajo y en mi hija, no en lo que a mí me gustaría", confesó.

Ducelia Echevarría se fue con 20 mil soles de "El Valor de la Verdad", contando impactantes confesiones en su niñez, como madre soltera, chica reality e influencer. Contó su verdad sin miedo, y mostró que detrás de la figura pública hay una mujer que ha sufrido, pero también ha sabido salir adelante.