¡Tremendo! Ducelia Echeverría confiesa que le dio una cachetada a Said Palao: "Me tenía harta"

¡Fuerte revelación! Ducelia Echevarría causó revuelo con sus declaraciones en "El Valor de la Verdad", donde confesó sin pelos en la lengua que le dio una cachetada a Said Palao cuando ambos participaban en "Esto es Guerra". ¿Por qué? Te contamos los detalles.

Ducelia Echevarría confiesa que agredió a Said Palao

Durante "El Valor de la Verdad", Ducelia Echevarría remeció el set de Beto Ortiz al contar que en su época de chica reality le dio una cachetada a Said Palao, todo por las constantes burlas y apodos que recibía de él y otros compañeros en "Esto es Guerra".

"Ya me tenía harta, ya me tenía cansada. Yo ya no lo toleraba, encima con sus dientes todos grandes que tenía, ¿te acuerdas?", dijo entre risas, haciendo referencia a la apariencia que tenía Said en ese entonces. Cuando Beto le preguntó si seguía con los mismos dientes, ella respondió: "No, ya se cambió los dientes", aclaró que se habría puesto carillas porque los dientes siguen ahí.

Ducelia recordó que durante su participación en "Esto es Guerra", los chicos del programa le pusieron el apodo de "Anabel" por su cabello rubio, voz ronca y carácter explosivo.

"Bueno, soy Anabel, okay, ahora ya lo acepté... Pero me molestaba, me tiraban bolitas y me decían Anabel, ja, ja, ja", contó.

Aunque al principio lo tomaba en broma, con el tiempo se cansó de las burlas. Ella usaba brackets y sufría heridas en la boca por las competencias, lo que la ponía más sensible.

"Estaba tratando de que mis dientes se alineen, me dolía, me sangraba la boca y eso nadie lo sabía", explicó con indignación.

El cachetadón que Said no se esperaba

Ducelia contó que un día le tiraron una bolita y todos se hicieron los locos. Ella preguntó quién fue y Israel le dijo que había sido Said. En ese momento, explotó.

"Yo fui, pero con todo. Y le di una cachetada que le dejé, pues. Le volteé la cara", confesó sin filtro. Pero lo más impactante fue que Said no tenía la culpa. "Pero no había sido Said. El que te la tiró fue Israel", reveló 'Pantera'. "Israel me mintió y yo le creí", admitió Ducelia. "Pobre Said, también se molestó un montón, como dos meses conmigo", agregó.

Beto no dejó pasar el momento para soltar una broma sobre por qué Ducelia Echaverría no habría sido invitada a la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria.

"Pero así y todo ella quería que la inviten al matrimonio", dijo Beto. "No, no quería. Pero yo sé que igual somos amigos del medio, ¿no?", expresó Ducelia. "A uno lo cacheteas, a la otra le tuerces el tobillo, pero quieres ir a la boda", dijo, mientras todos reían.

La confesión de Ducelia Echevarría sobre la cachetada a Said Palao causó revuelo en redes. Aunque se trató de un malentendido provocado por Israel, la influencer dejó claro que las burlas constantes la llevaron al límite.