¡Podría quedar fuera! Onelia Molina revela que fue sancionada en EEG por llevar a su perrita: "Vivo sola"

¡No es su semana! La modelo e influencer Onelia Molina está en el ojo de la tormenta tras ser sancionada en "Esto es Guerra". El programa le quitó 300 puntos a su equipo por una "falta reiterativa" y hasta le dieron un ultimátum: si vuelve a pasar, podría ser suspendida del reality.

Todo esto ocurrió en la reciente edición del programa, cuando Mr. G anunció en vivo que el equipo de Onelia perdería los puntos por su responsabilidad. La reacción en el set fue de sorpresa total.

Aunque no se explicó al aire qué falta cometió Onelia Molina en "Esto es Guerra", fue la misma chica reality quien decidió contar lo que pasó a través de su Instagram. Resulta que el motivo fue que llevó a su mascota, Nieve, a las instalaciones del canal.

"La culpable de que me suspendan y me quiten 300 puntos en el programa" , escribió Onelia en una historia, mostrando una foto de su perrita.

Onelia Molina revela que la sancionaron en EEG por su perrita. (Instagram)

Luego, explicó lo sucedido y por qué decidió llevarla al programa. La chica reality cuenta que no había con quién dejarla, pues su hermano está en Arequipa.

"Como saben, vivo sola en Lima con mi hermano, pero por temas de salud, actualmente mi hermano está en Arequipa, lo operaron, y yo voy con Nieve a todos lados. Fui temprano a la clínica y ya no me dio tiempo para dejarla en casa, así que fui directo al canal y me sancionaron por eso", detalló.