¿Onelia Molina estaría en coqueteos con otro integrante de 'EEG'? Llegaron juntos al programa

La relación de Onelia Molina y Mario Irivarren llegó a su fin hace unos días tras estar en medio de la polémica que involucraba a Vania Bludau. Ahora, la joven está siendo relacionada con otro integrante de 'Esto es Guerra' luego de que se compartiera un video en redes sociales.

A través de sus redes, Onelia Molina compartió un video donde graba a un integrante de 'Esto Es Guerra' que lo lleva en su auto hacia el canal de América para el programa reality. Este joven que forma parte de 'la nueva generación' lleva el nombre de Gabriel Meneses que tiene 21 años, quien además es actor en 'Al Fondo Hay Sitio' interpretando el personaje de 'Valentino'.

"Ahí no más Valentino, hoy tengo chofer ¿Cuánto es señor? (80 soles, la calle está dura) ya esta bien, no te voy a pagar nada" , menciona la joven en el video y agrega: "Una puede darse sus engreimientos".

El video también fue compartido por el tiktoker Joss que opina sobre esta salida de los chicos realitys. El joven influencer comenta que ya se viene rumoreando de un posible romance, pero hasta el momento solo se ha notado una amistad entre ellos. Además, algunos usuarios resaltaron que capaz no pase a más que una simple amistad porque Gabriel sería muy menor para Onelia Molina.

"La gente en redes ya está especulando que puede haber algo, pero yo noto sinceramente que hay amistad y simplemente la estaba jalando al canal. Bueno, acá no me sorprendería nada porque acá sabemos cómo son todos, todos contra todos. Te dejo este video para decir que por ahí vemos algo ¿Puede ser? No sabemos ¿Son mejores amigos? tampoco lo sabemos, solo el tiempo lo dirá", expresó el tiktoker.