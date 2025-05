Maryjane Ramírez desea ingresar a la actuación tras terminar con Greg Michel: "Quiero abrirme paso"

El ex chico reality Greg Michel y la modelo Maryjane Ramírez se han convertido nuevamente en noticia tras anunciar que regresaron y a los pocos días, que volvieron a terminar. Ahora, la actriz cómica ha decidido avanzar en su carrera y revela sus deseos de convertirse en actriz.

A través de una entrevista con el diario 'El Trome', Maryjane Ramírez reafirmó su separación del modelo Greg Michel tras vivir una relación tormentosa durante varios años y entre denuncias. Como se recuerda, la misma joven se comunicó con un 'urraco' de Magaly para dar a conocer que se habrían agredido mutuamente.

"Gracias a Dios, estoy trabajando" , expresó y le afirmó estar separada del ex chico reality: "Así es, he dado por finalizada la relación. Ahora solo quiero enfocarme en mí, en mis proyectos y mi carrera. La verdad que no me afecta la separación, sé que fue una relación muy tóxica y gracias a Dios abrí los ojos, aunque tarde, pero nunca es tarde para empezar de nuevo y hacer bien las cosas".

Actualmente, la joven peruana viene formando parte del elenco de 'JB' como cómica desde hace varias semanas. Ahora, revela que está por realizar la inauguración de su propia tienda de ropa y terminó contando los deseos de crecer como profesional e ingresar como actriz en la televisión.

En la madrugada del día 8 de mayo, Maryjane Ramírez se comunicó con uno de los reporteros de Magaly Medina para contar la situación tensa que vivía con Greg Michel. En la llamada, la modelo expresó que ambos tuvieron una fuerte discusión que la llevó a amenazar al ex chico reality, pero que de igual manera él trato de hacerse daño a manos de ella.

"Yo sé que él en cualquier momento o me puede hacer algo a mí, o yo por defenderme, tengo miedo a hacer algo que yo pueda terminar mal. Ayer en un momento de furia, de cólera discutimos. Yo agarré un objeto filudo y para darle miedo le dije 'no te acerques a mí y no me vuelvas hacer daño, yo soy capaz de acuchillarte'. Él agarró mi mano y trató de acuchillarse. Yo le hacía para darle miedo y me dijo 'acuchíllame para que te vayas presa y te cag*s toda tu vida'", se escucha en la llamada.