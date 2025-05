Delany López responde sobre incursionar en la TV y si estará en 'EVDLV': "Con todo"

En los últimos días, Delany López ha estado visitando varios canales dando algunas declaraciones. Es así como para el programa de 'Todo se Filtra', la expareja de Jefferson Farfán revelo su interés de preparase para ingresar al rubro artístico y sentarse en el sillón rojo de 'EVDLV'.

En una entrevista para el programa de 'Todo se Filtra', la joven Delany López reveló que podría prepararse para entrar al rubro del espectáculo al igual que Darinka Ramírez. Aunque descartó ingresar como cantante, si tendría algo ya en mente por presentar.

"Todos tenemos que mejorar en algún sentido y trato de preocuparme en mi hijo, mi futuro, en seguir estudiando y trabajar. (Por ahí escuchamos que querías ser cantante) Me hubiese encantado ser cantante, pero no se trata nada del tema mediático es por otro rubro. Esperemos que se calmen y se dará a conocer" , expresó.

Después, comenta que está estudiando Administración y Marketing, pero también trabaja como agente mobiliario. Luego, le consultaron sobre animar eventos y expresó que no lo descartaría, pero que sí tendría que prepararse para no tener problemas.

"De repente para que animes un evento", le preguntan y Delany responde: "Tendría que prepararme de verdad porque si lo hago me van a chancar horrible si algo sale mal. Tendría que prepararme muchísimo para hacer algo, a mí no me gusta hacer las cosas por hacer ni a dedo. No lo descarto porque de alguna otra manera siempre me ha gustado y he estado metida en esto del espectáculo", expresó y añadió que niega ingresar como conductora de TV.