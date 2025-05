¿Se une al streaming? Onelia Molina anuncia presencia en podcast con sutil mensaje: "Aquí sí cerramos ciclos"

Onelia Molina vuelve a estar en el centro de atención tras la polémica generada en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, evento que coincidió con el fin de su relación con Mario Irivarren. Ahora, la modelo sorprendió con un nuevo anuncio que promete generar revuelo: será invitada en un popular podcast de streaming el próximo lunes 19 de mayo.

A través de una historia publicada en las redes sociales del canal de streaming 'TvMos+', se anunció la participación de Onelia Molina en el programa 'Doble Sentido'. En el video promocional, se muestra a la chica reality caminando hacia el set del podcast, que se transmitirá en vivo por YouTube a las 12:30 p. m.

Sin embargo, más allá de la simple promoción, ciertos detalles llamaron la atención del público. En una escena, Onelia escribe su nombre para la cámara y lo acompaña con un dibujo de un corazón roto. Pero lo que realmente encendió las redes fue la frase que pronunció la modelo en referencia a polémica de Mario

"Porque aquí sí cerramos ciclos", una clara alusión a la polémica frase que marcó su ruptura con Mario Irivarren durante el matrimonio de Baigorria. El video no tardó en viralizarse y ha sido interpretado por muchos como una indirecta directa, en medio del distanciamiento entre ambos integrantes de ' Esto es Guerra' .

En una reciente entrevista con "Amor y Fuego", Onelia anunció que abrirá un canal de contenido exclusivo en Instagram, que funcionará mediante una suscripción mensual con un costo de 18.99 soles. La modelo aclaró que este proyecto no es un impulso producto de su reciente ruptura, sino un trabajo que viene desarrollando desde hace tiempo.

"Vengo haciendo producciones, vengo trabajando en mi imagen hace mucho tiempo. No crean que es como 'yo acabé con Mario y empecé a ser una persona'. Yo tengo sesiones que estando con Mario se hicieron, se trabajó y ya vengo hace mucho tiempo trabajando en esto. Es algo nuevo para mí", comentó.

La noticia generó rumores sobre la posibilidad de que Onelia incursione en plataformas como OnlyFans. Sin embargo, la modelo descartó esa opción, aunque sí dejó abierta la puerta a nuevos proyectos.

"Estoy optando por abrir, la verdad, todo, se vienen nuevos proyectos... (¿OnlyFans también?) No, no hay forma... se viene contenido, pero no puedo adelantar", respondió