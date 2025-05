Onelia Molina lanzó duro comentario a Mario Irivarren: "Deja de verme, no te preocupes por mí"

Mario Irivarren y Onelia Molina siguen generando controversia luego de su ruptura sentimental. Los competidores de Esto es Guerra han protagonizado pequeñas discusiones durante las competencias del programa, y una de las últimas fue especialmente polémica, ya que ella le pidió que no se preocupara por sus acciones.

Durante uno de los juegos de preguntas y respuestas realizados en la más reciente edición del programa, Mario y Onelia se enfrentaron, y el guerrero pidió que Onelia dejara de hacer movimientos con las manos para dar indicios de respuesta.

"Yo no me muevo para que no digan que soplo (...) Si se dan cuenta, Raúl, en todas sus preguntas, mira a Onelia antes de responder, buscando la seña. Para evitar suspicacias, mejor no nos movamos", expresó.